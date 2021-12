Amina Mansour SENE: des centres d’appels à conductrice de TER

L’exploitation du TER est confiée à la société Seter qui emploie aujourd’hui près de 1000 Sénégalais. Après avoir subie une rigoureuse formation, Amina Mansour SENE fait partie de ces jeunes très fiers d’appartenir à l’équipe chargée de veiller sur le train flambant neuf. Pourtant, rien ne destinait la conductrice de train chez SETER à ce poste. Son parcours est inspirant. Après des études littéraires, elle se lance un nouveau défi et s’engage dans une formation en communication. Son diplôme en communication des technologies numériques et multimédias obtenu, elle commence d’abord chez SmartCOM’. Une agence de communication basée à l’université Gaston bergers de Saint-Louis.



En tant que designer, Amina était chargée de proposer des designs pour toutes les conceptions qui effectuaient ladite entreprise. Elle quitte ce poste pour devenir secrétaire admirative dans une école avant de débarquer à la Senelec comme community manager puis conseillère technique chez Intelcia et enquêtrice chez Quality Center. D’après son profil parcouru par Ola SN, après cette expérience elle tente sa chance chez la Société nationale d’aménagement et d’exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal et des vallées du fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED) en tant qu’assistante en communication avant de se voir confier le poste de responsable commerciale chez Dawcom. La voilà aujourd’hui épousant un métier passionnant qu’est le métier de conductricedeTrain.



« J’avoue qu’il y a, à peine, 2 ans ce que je suis en train de faire et de vivre maintenant ne m’avait jamais traversé l’esprit. Juste pour en venir à la conclusion que rien n’est impossible dans la vie et que même les rêves dont on n’ose pas rêver peuvent nous tomber dessus et se réaliser un bon jour. », se félicite –t-elle avant d’ajouter que « Rien ne peut être plus agréable que de pouvoir rendre service à 115000 personnes par jour en les transportant à bord de notre joyau qu’est le TERDAKAR. » Si Aminata a fait tout son courus au Sénégal, beaucoup de jeunes recrutés à la Seter ont opté pour le retour au bercail, après des études supérieurs à l’étranger notamment en France. Il faut noter que 40% du personnel de l’entreprise exploitant le Ter est composé de femmes.

































Ola