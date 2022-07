Aminata Touré à Gouloumbou : « Le Sénégal est uni et indivisible. La politique ne saurait jamais nous diviser »

À Gouloumbou, porte de sortie du Sénégal Oriental et point d'entrée du Fouladou, en ce début de la neuvième journée, Mimi Touré a souligné la parfaite harmonie et la cohésion sociale dans lesquelles vivent les populations de Gouloumbou.



"Je salue votre cohabitation, le maire l'a rappelé, nous sortons de la région de Tambacounda pour entrer dans la région de Kolda. Le territoire des hommes fiers. Mais ici, vous nous avez donné une belle leçon de vivre ensemble. Partagez tout ce qui vous unit dans la paix et la cohésion sociale.



Ça c'est très important. Et c'est une très belle leçon pour tous. Car le Sénégal est uni et indivisible. La politique ne saurait jamais nous diviser", a laissé entendre Aminata Touré qui entame aujourd'hui la neuvième journée de campagne électorale dans la région de Kolda...