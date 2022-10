Amnistie de Karim Wade et de Khalifa Sall : « les voies qui s’imposent et qui nous paraissent possible d’envisager, c’est la modification du code électoral » (Ismaïla Madior Fall)

Le ministre de la Justice, le Pr Ismaïla Madior Fall était l'invité, ce dimanche 9 octobre, de l’émission Jury du dimanche sur Iradio. Face à Mamoudou Ibra Kane, le garde des sceaux a dit ne pas être contre une requête pour la révision d’un procès. Mais, pour ce faire, « il faut que certaines conditions soient réunies. Il faut des éléments nouveaux qui montrent qu’il y a eu des erreurs dans le premier procès. De plus, c’est à l’initiative du Garde des sceaux, de la partie intéressée ou des ayants droit. Objectivement, je n’ai pas à ma disposition des éléments qui permettent d’envisager une révision. Concernant Karim Wade, le délit d’enrichissement illicite a été confirmé par toutes les juridictions. C’est des décisions revêtues de l’autorité de la chose jugée qu’aucun organisme fut-il international ne pourrait enlever. Cela, c’est évident et au moment où nous parlons il n'y a pas d’éléments objectifs qui permettent d’envisager une révision du procès », a dit Ismaïla Madior Fall.

Mais cette solution, comporte selon lui des risques. En effet, précise-t-il : « On peut aller dans le sens de la révision d’un procès et que la condamnation soit beaucoup plus sévère. Car il y a des éléments nouveaux qui renforcent les incriminations et qui peuvent faire en sorte que la personne soit à nouveau condamnée. Donc, la révision ne garantit rien. C’est un autre procès qui s’ouvre et c’est aléatoire », avertit-t-il. Après avoir fait remarquer qu’une révision de procès n’a jamais eu lieu dans l’histoire politique, institutionnelle, judiciaire du Sénégal, Ismaïla Madior Fall, dira que « les voies qui s’imposent et qui nous paraissent possible d’envisager c’est la modification du code électoral. Il y a aussi la voie de l’amnistie qui est envisageable et qui n’est pas une première », propose-t-il



























dakaractu