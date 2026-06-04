"Amo dara PASTEF. Ndiaganiao Binga Deuk sâh mënoko gagner en 2022" dixit Ousmane Sonko à Bassirou Diomaye Faye...La contre-offensive des partisans du Président...

9 PETITS RAPPELS à Ousmane SONKO

Il n'est pas amnésique mais il faut souvent lui faire de petits rappels publics pour que nul n'en ignore:

1- Mr. Ousmane Sonko, on ne raconte pas en public ce qu'on s'est dit en privé avec un ami, encore moins avec le Président de la République.

2- Mr. Ousmane Sonko, dire que Son Excellence le Président Bassirou Diomaye Faye n'a rien au Pastef, c'est raconter des contrevérités.

3- Mr. Ousmane Sonko, dire que le Président ne peut pas rassembler 100 membres du Pastef sans vous c'est raconter des histoires.

4- Mr. Ousmane Sonko, minimiser l'apport du Président Diomaye dans votre ascension politique c'est manquer reconnaissance.

5- Mr. Ousmane Sonko, la vérité c'est que le Président Diomaye a bel et bien été l'artisan silencieux du succès du Pastef.

6- Mr. Ousmane Sonko, si le Président Diomaye a échoué à Ndiaganiao c'est qu'il voulait vous y représenter et avait mêlé votre nom et votre image à sa campagne alors que les populations de cette localité ne voulaient pas du tout de vous, c'est tout.

7- Mr. Ousmane Sonko, vous n'auriez pas eu 40% en mars 2024, si vous étiez le candidat de Pastef. Cette n'est pas en 10 jours que le destin présidentiel du Président Diomaye s'est construit mais plutôt en 10 ans. Arrêtons ces discours réducteurs et acceptons la vérité. Vous n'êtes pas aussi légitime que le Président Diomaye dans ce pays et 2029 le prouvera.

8- Mr. Ousmane Sonko, penser qu'hier le Président Diomaye était votre obligé c'est manquer de grandeur dans la qualification d'autres gestes de grandeur. Le Président était un Inspecteur des Impôts comme vous et avait les mêmes privilèges que vous. Il n'avait pas votre complexe mais il avait de l'amitié et de la loyauté pour vous. Voilà l'interprétation qu'il fallait avoir de la promptitude avec laquelle le Président Diomaye répondait à vos interpellations. Cela devrait plutôt vous inspirer deux choses: la reconnaissance et l'humilité de rendre la pièce de la monnaie.

9- Mr. Sonko, rien de ce que vous dites et faites actuellement au Président Diomaye ne vous honore et ne vous grandit. Ressaisissez vous. Vos conseillers ne vous ont-ils pas dit ça ?







De Baye Mayoro Diop