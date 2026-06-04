"Amo dara PASTEF. Ndiaganiao Binga Deuk sâh mënoko gagner en 2022" dixit Ousmane Sonko à Bassirou Diomaye Faye...La contre-offensive des partisans du Président...

"C'est vrai que Diomaye n'a pas gagné la mairie de Ndiaganiao en 2022 mais en réalité il ne l'a pas perdu. Ce qu'il a perdu au contraire c'est le temps qu'il a mis à vouloir vous laver en grande eau de vos souillures de 2021 dans l'affaire du viol sur la masseuse Adji Sarr aux yeux des Sénégalais et de la population de Ndiaganiao en particulier.
Ce qu'il a perdu, c'est l'énergie qu'il a mis pour convaincre les Sénégalais et ses parents des villages les plus reculés de Ndiaganiao que vous étiez l'homme de la situation contrairement à la nature rebelle qu'ils voyaient en vous.
Ce que Diomaye a perdu , c'est le temps qu'il vous a gardé comme premier ministre malgré le blocage économique et les attaques intempestives que vous lui faites sans état d'âme.
Ce que Diomaye a réellement perdu , ce n'est pas l'élection de 2022 ce sont ces années de Compagnonnage avec une personne aussi encombrante et égoïste que toi.
Diomaye n'avait même pas battu campagne car étant très préoccupé à vous défendre.
Le pouvoir appartient à Dieu et il le donne à qui il veut.
#Roogrek%
Bimane Faye
Ce qu'il a perdu, c'est l'énergie qu'il a mis pour convaincre les Sénégalais et ses parents des villages les plus reculés de Ndiaganiao que vous étiez l'homme de la situation contrairement à la nature rebelle qu'ils voyaient en vous.
Ce que Diomaye a perdu , c'est le temps qu'il vous a gardé comme premier ministre malgré le blocage économique et les attaques intempestives que vous lui faites sans état d'âme.
Ce que Diomaye a réellement perdu , ce n'est pas l'élection de 2022 ce sont ces années de Compagnonnage avec une personne aussi encombrante et égoïste que toi.
Diomaye n'avait même pas battu campagne car étant très préoccupé à vous défendre.
Le pouvoir appartient à Dieu et il le donne à qui il veut.
#Roogrek%
Bimane Faye
9 PETITS RAPPELS à Ousmane SONKO
Il n'est pas amnésique mais il faut souvent lui faire de petits rappels publics pour que nul n'en ignore:
1- Mr. Ousmane Sonko, on ne raconte pas en public ce qu'on s'est dit en privé avec un ami, encore moins avec le Président de la République.
2- Mr. Ousmane Sonko, dire que Son Excellence le Président Bassirou Diomaye Faye n'a rien au Pastef, c'est raconter des contrevérités.
3- Mr. Ousmane Sonko, dire que le Président ne peut pas rassembler 100 membres du Pastef sans vous c'est raconter des histoires.
4- Mr. Ousmane Sonko, minimiser l'apport du Président Diomaye dans votre ascension politique c'est manquer reconnaissance.
5- Mr. Ousmane Sonko, la vérité c'est que le Président Diomaye a bel et bien été l'artisan silencieux du succès du Pastef.
6- Mr. Ousmane Sonko, si le Président Diomaye a échoué à Ndiaganiao c'est qu'il voulait vous y représenter et avait mêlé votre nom et votre image à sa campagne alors que les populations de cette localité ne voulaient pas du tout de vous, c'est tout.
7- Mr. Ousmane Sonko, vous n'auriez pas eu 40% en mars 2024, si vous étiez le candidat de Pastef. Cette n'est pas en 10 jours que le destin présidentiel du Président Diomaye s'est construit mais plutôt en 10 ans. Arrêtons ces discours réducteurs et acceptons la vérité. Vous n'êtes pas aussi légitime que le Président Diomaye dans ce pays et 2029 le prouvera.
8- Mr. Ousmane Sonko, penser qu'hier le Président Diomaye était votre obligé c'est manquer de grandeur dans la qualification d'autres gestes de grandeur. Le Président était un Inspecteur des Impôts comme vous et avait les mêmes privilèges que vous. Il n'avait pas votre complexe mais il avait de l'amitié et de la loyauté pour vous. Voilà l'interprétation qu'il fallait avoir de la promptitude avec laquelle le Président Diomaye répondait à vos interpellations. Cela devrait plutôt vous inspirer deux choses: la reconnaissance et l'humilité de rendre la pièce de la monnaie.
9- Mr. Sonko, rien de ce que vous dites et faites actuellement au Président Diomaye ne vous honore et ne vous grandit. Ressaisissez vous. Vos conseillers ne vous ont-ils pas dit ça ?
De Baye Mayoro Diop
Il n'est pas amnésique mais il faut souvent lui faire de petits rappels publics pour que nul n'en ignore:
1- Mr. Ousmane Sonko, on ne raconte pas en public ce qu'on s'est dit en privé avec un ami, encore moins avec le Président de la République.
2- Mr. Ousmane Sonko, dire que Son Excellence le Président Bassirou Diomaye Faye n'a rien au Pastef, c'est raconter des contrevérités.
3- Mr. Ousmane Sonko, dire que le Président ne peut pas rassembler 100 membres du Pastef sans vous c'est raconter des histoires.
4- Mr. Ousmane Sonko, minimiser l'apport du Président Diomaye dans votre ascension politique c'est manquer reconnaissance.
5- Mr. Ousmane Sonko, la vérité c'est que le Président Diomaye a bel et bien été l'artisan silencieux du succès du Pastef.
6- Mr. Ousmane Sonko, si le Président Diomaye a échoué à Ndiaganiao c'est qu'il voulait vous y représenter et avait mêlé votre nom et votre image à sa campagne alors que les populations de cette localité ne voulaient pas du tout de vous, c'est tout.
7- Mr. Ousmane Sonko, vous n'auriez pas eu 40% en mars 2024, si vous étiez le candidat de Pastef. Cette n'est pas en 10 jours que le destin présidentiel du Président Diomaye s'est construit mais plutôt en 10 ans. Arrêtons ces discours réducteurs et acceptons la vérité. Vous n'êtes pas aussi légitime que le Président Diomaye dans ce pays et 2029 le prouvera.
8- Mr. Ousmane Sonko, penser qu'hier le Président Diomaye était votre obligé c'est manquer de grandeur dans la qualification d'autres gestes de grandeur. Le Président était un Inspecteur des Impôts comme vous et avait les mêmes privilèges que vous. Il n'avait pas votre complexe mais il avait de l'amitié et de la loyauté pour vous. Voilà l'interprétation qu'il fallait avoir de la promptitude avec laquelle le Président Diomaye répondait à vos interpellations. Cela devrait plutôt vous inspirer deux choses: la reconnaissance et l'humilité de rendre la pièce de la monnaie.
9- Mr. Sonko, rien de ce que vous dites et faites actuellement au Président Diomaye ne vous honore et ne vous grandit. Ressaisissez vous. Vos conseillers ne vous ont-ils pas dit ça ?
De Baye Mayoro Diop
Doyen, je pense qu'il nous faut des gens qui auront une seule mission "faire face, gatsa-gatsa" avec ce monsieur. Sinon il va passer son temps à ternir l'image du président et de sa coalition.
Ce mythomane n'a pas besoin de négociation.
Youlla Yefa
Ce mythomane n'a pas besoin de négociation.
Youlla Yefa
Gueye Séne
Youlla Yefa c'est pas la peine. Observons seulement. Mome moy teugeu mome moy touli. Té dina wakh ba wakhal boppam moussiba.. le wolof dit mbam boula wéké, nga wéké ko . Nga done lane???
Mais 1 MBAM comme mome..
Il va parlaiiiiiiit jusqu'à.
Nguir yalla bokou kéneu falé.... mome moy tontou bopam
Youlla Yefa c'est pas la peine. Observons seulement. Mome moy teugeu mome moy touli. Té dina wakh ba wakhal boppam moussiba.. le wolof dit mbam boula wéké, nga wéké ko . Nga done lane???
Mais 1 MBAM comme mome..
Il va parlaiiiiiiit jusqu'à.
Nguir yalla bokou kéneu falé.... mome moy tontou bopam