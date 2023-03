An 11 d'exercice du pouvoir : Macky Sall réunit son secrétariat exécutif et pose les premiers jalons de la reconquête en 2024

25 mars 2012-25 mars 2023, voilà onze ans, jour pour jour, que le président de la République a accédé au pouvoir. Une journée qui lui a permis de réunir le secrétariat exécutif de son parti au siège sis à Mermoz. Dans la réunion non pas de bilan, mais plutôt de perspective, le président de l’Alliance pour la République (Apr) a salué la mémoire de Serigne Babacar Sy car la date coïncide avec les 66 ans de sa disparition.



Selon Seydou Guèye qui a lu la déclaration finale qui a sanctionné la réunion aux allures de conseil, a noté que le président a aussi procédé à un hommage appuyé à Me Ousmane Sèye, un allié sûr de la mouvance présidentielle arraché à leur affection. Le président Macky Sall a aussi présenté condoléances à ses concitoyens qui ont rendu l'âme dernièrement lors des manifestations, sans oublier le maire de Fann/Point-E, Palla Samb de Taxawu Senegal.



Après la séquence de nécrologie, le président de la République par le truchement de Seydou Guèye, a appelé tous les militants et responsables de l’Apr à se tenir debout pour défendre la République contre les fossoyeurs et le bilan qu’il a réalisé.





Le président de l’Apr a insisté sur la solidité de la démocratie sénégalaise. Une démocratie acquise et construite de longue haleine. C’est ainsi qu'il a invité les responsables à s’investir d’arrache-pied pour sa consolidation et léguer aux générations futures un pays stable et socialement enviable.



Il note que l’État de droit sera toujours en bandoulière. C’est ainsi qu’il a fait savoir que l’Apr reste et demeure partie intégrante de la grande coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar (BBY). Car le parti enregistre des adhérents de l’opposition qui agrandissent le parti et la coalition.



Le secrétariat exécutif s’est réjoui du travail de titan qu’il fait pour l’Afrique.

La vente des cartes a été aussi un maillon important de la réunion. Le secrétariat exécutif s’est félicité de la réussite car l’objectif est presque atteint. C’est ainsi qu’il a exhorté la continuité de la mobilisation pour les victoires futures. Ainsi avec les récentes manifestations qui ont viré à des meurtres, le secrétariat a précisé que les sénégalais ne sollicitent que la paix. Cette paix voulue par toutes les couches sociales. Sur ce point, le président est sans complaisance : il ne laissera personne ternir la démocratie, encore moins créer le chaos dans ce pays. Une position partagée par tous les responsables de la coalition au pouvoir.





































dakaractu