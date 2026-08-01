Analyse économique vs réalité sociale : le paradoxe du pétrole sénégalais

Sur le plan macroéconomique, les indicateurs affichent une trajectoire spectaculaire. Le pétrole s’impose désormais comme le moteur principal des exportations du Sénégal.



En 2025, les ventes de brut ont généré 1 528 milliards de FCFA, contre 464,6 milliards de FCFA en 2024. Cela représente une progression fulgurante de plus de 1 000 milliards de FCFA en un an, d’après l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).



Boostées par le gisement offshore de Sangomar et les débuts du gaz naturel liquéfié, les exportations globales du pays ont bondi de 48,5 %, atteignant 5 805,6 milliards de FCFA en 2025.



Le brut sénégalais trouve preneur à l'international, principalement aux Pays-Bas (32 %), en Chine (25,3 %), en Italie (14,7 %), en Espagne (13,6 %) et aux États-Unis (7,4 %).



Cette dynamique commerciale s'appuie sur une extraction intensive. Lancée en juin 2024, la production de Sangomar a atteint 36,1 millions de barils en 2025, dépassant les prévisions initiales.



Le premier semestre 2026 confirme cette tendance avec 17,9 millions de barils extraits, soit plus de la moitié de l’objectif annuel de 31,6 millions. Au total, 70,9 millions de barils ont été produits depuis le démarrage, dont 70,47 millions déjà vendus.



Pour l'État, les perspectives budgétaires s'annoncent lucratives : les projections officielles tablent sur 703,2 milliards de FCFA de recettes fiscales directes entre 2027 et 2029 pour financer le développement.



Pourtant, ces milliards de la manne pétrolière contrastent violemment avec le quotidien de la population. Pour le citoyen lambda, l'embellie statistique reste invisible.



Une grande partie des électeurs ayant porté le régime « Diomaye-Sonko » au pouvoir, séduite par la promesse d'un changement systémique et d'une amélioration rapide des conditions de vie, exprime aujourd'hui son dépit.



Après plus de deux ans de magistère, le sentiment de stagnation prédomine. Le débat public semble confiné à une campagne électorale permanente et à des querelles d'ambitions en vue des scrutins locaux, législatifs et présidentiel de 2029.



Loin de l'opulence des chiffres officiels ou du quotidien préservé des nouvelles élites politiques, le panier de la ménagère s'allège et la vie quotidienne du Sénégalais moyen s'est durcie.





