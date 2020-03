Angela Merkel se met en... quarantaine

En contact vendredi avec un médecin testé positif au nouveau coronavirus, la chancelière allemande Angela Merkel a "décidé de se placer immédiatement en quarantaine" à domicile, a annoncé, dimanche 22 mars, le porte-parole du gouvernement allemand.



Elle "fera l'objet d'un test au cours des prochains jours" pour savoir si elle est infectée, a précisé dans un communiqué Steffen Seibert, ajoutant qu'elle "poursuivrait ses activités officielles en quarantaine à domicile" à Berlin.



Rassemblements de plus de deux personnes interdits



Afin de limiter la propagation du virus, l'Allemagne a par ailleurs renforcé dimanche ses mesures de distanciation sociale. Tout rassemblement de plus de deux personnes est désormais interdit dans les espaces publics



"L'objectif est de gagner du temps dans notre combat contre le virus", a déclaré la chancelière Angela Merkel en conférence de presse.



Cette mesure s'appliquera pendant au moins deux semaines et est applicable à tous à l'exception des personnes qui vivent dans le même foyer et des rassemblements liés au travail, a-t-elle ajouté.



Dans le cadre du renforcement de ces mesures, les restaurants ne pourront plus faire que de la vente à emporter, et les salons de coiffure, de beauté, de massage et de tatouage devront fermer.