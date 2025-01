Annulation des attributions des terrains de Eogen 1 et Eogen 2 : Des hauts gradés de l'armée et d'autres bénéficiaires, dans la tourmente

Des hauts gradés en ligne de mire



Plusieurs hauts gradés de l’armée, qui avaient reçu ces terrains dans le cadre d’avantages institutionnels, se retrouvent aujourd’hui dans une situation inconfortable. Certains d’entre eux auraient vendu leurs parcelles pour financer des constructions ailleurs, violant ainsi les règles initiales liées à ces attributions. Cette situation a non seulement entaché leur crédibilité, mais a également mis en évidence des pratiques controversées dans la gestion des biens immobiliers destinés aux militaires.



Des jeunes officiers réduits au silence



Des jeunes officiers, également bénéficiaires de ces terrains, se retrouvent dans une impasse. Bien qu’ils souhaitent s’exprimer sur la question, ils craignent des représailles hiérarchiques, dans une armée où la discipline et le silence sont de rigueur. “Nous avons peur de parler, car personne dans l’armée n’ose dénoncer les supérieurs”, confie l’un d’eux sous anonymat.



Les joueurs de football et le staff de la CAN, impactés



Parmi les victimes collatérales de cette décision, figurent les joueurs de l’équipe nationale et leur staff, qui avaient reçu des terrains en récompense de leur victoire historique à la CAN. Pour ces héros nationaux, cette situation est perçue comme une injustice, ternissant l’image de reconnaissance publique à leur égard.



Des conséquences économiques lourdes



Outre les particuliers, des institutions bancaires pourraient également subir des pertes importantes. De nombreux bénéficiaires avaient contracté des prêts, en hypothéquant ces terrains. L’annulation des titres fonciers pourrait entraîner des contentieux juridiques entre les banques et leurs clients, augmentant ainsi les risques financiers pour ces établissements.



Les membres de Pastef sous pression



Certains membres de Pastef, le parti politique d’opposition, figurent également parmi les bénéficiaires. Dans un climat politique tendu, cette situation pourrait les exposer à des accusations d’enrichissement personnel. Par ailleurs, ils pourraient être contraints de rembourser les avantages perçus, ajoutant à la pression à laquelle ils sont déjà soumis.



Un avenir incertain pour les terrains annulés



L'annulation de ces terrains laisse planer de nombreuses incertitudes. Que deviendront les parcelles concernées ? Seront-elles réattribuées ou intégrées à d'autres projets publics ? En attendant, les bénéficiaires, les banques et les acteurs institutionnels, devront trouver des solutions pour minimiser les conséquences de cette décision sans précédent.















































