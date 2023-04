Ansoumana DANFA du MAC/A précise : "Mouramani Kaba Diakité a été exclu du parti depuis le 26 Janvier 2015 pour..."

Le Mac Authentique, par la voix de son président Ansoumana Danfa, se démarque de Mouramani Kaba Diakité qui est considéré comme la tête pensante du groupe «commando Pastef» accusé, selon le Procureur général près la Cour d’appel de Dakar, d’avoir cherché à saboter la sécurité publique en confectionnant des engins explosifs le 30 mars dernier, en marge du procès en diffamation opposant Mame Mbaye Niang à Ousmane Sonko.Le Mac Authentique, déplorant un malheureux amalgame, nie tout lien avec Mouramani Kaba Diakité qui a été arrêté le 14 mars dernier aux Parcelles Assainies.





«Depuis quelques temps, avec l'affaire du "Commando Pastef" nous avons remarqué à travers la presse que le nom de Mac Authentique est cité, avec comme illustration notre photo avec le candidat Macky Sall en 2012. Nous tenons à informer l'opinion nationale et surtout le Parti Pastef que le sieur Mouramani Kaba Diakité a été exclu du parti depuis le 26 Janvier 2015 pour faux et usage de faux en écritures administratives. Cette exclusion a été constatée par huissier par le cabinet de Me Mademba Guèye et notifiée au ministre de l’Intérieur. Par ailleurs, il nous semble que le sieur Kaba Diakité et son fameux Mac/Bj, qui n'a jamais existé d'ailleurs, a berné le pauvre Ousmane Sonko et réussi à infiltrer le Parti Pastef pour se faire candidat déclaré à la mairie des Parcelles Assainies», assure le président du Mac Authentique. Ansoumana Danfa laisse entendre, du reste, que sa formation politique reviendra le plus largement possible sur cette question après le Ramadan.





