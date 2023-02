Ansoumana DANFA sur la violence : " Sonko -Barth c'est bonnet blanc blanc bonnet tous les 2 personnages atteints de psychopathe""

Ansoumana Danfa, leader du Mac/A, s'est exprimé sur les sorties du maire de Dakar, Barthélémy Dias et du leader de Pastef Ousmane Sonko. Pour ce fervent défenseur du Président Macky Sall traite ces deux membres de Yewwi sont dans la manipulation





"Sonko ou la confusion des genres, il est tellement perturbé et psychologiquement fragile qu'il a oublié qu'un ballon de basket n'est pas un ballon de foot.



1/ je conseille à l'entourage de Sonko de s'occuper de la dégénérescence de l'Etat mental de leur leader



2/ Si on y prend garde avec son état psychique colérique facteur aggravant ce type a toujours une arme et peut tirer sur quelqu'un et refusera d'aller répondre au juge et prendra la jeunesse comme bouclier.



3/ Sonko -Barth en matière de violence c'est bonnet blanc blanc bonnet tous les 2 personnages atteints de psychopathe.



4/ les dakarois commencent à regretter d'avoir élu un maire qui se donne 500 millions annuellement pour ses voyages ( Alioune ndoye conseiller municipal a fait la révélation durant le vote du budget ) .



5/ Barth aurait dû lutter contre les occupations anarchiques de la voie publique qui nous auraient épargnées ces énormes embouteillages dans Dakar intramuros.



6/ Nous dakarois n'avons pas élu un maire qui parle beaucoup et qui travaille. Le budget entre ses mains c'est plusieurs milliards.



7/ Dakar n'a pas besoin d'un maire social mais plutôt un maire qui améliore le cadre de vie.



9 / je demande aux citoyens d'évaluer le travail de vos maires ici et maintenant."