Ansoumana Danfa : "Le MAC/A, ni l’APR encore moins les alliés, ne portent la candidature du maire sortant, Moussa Sy"

Selon une certaine presse, une réunion de Benno Book Yaakaar dans un haut lieu de la république pour choisir les candidats de ladite coalition. Ayant eu vent de cette information, Ansoumana Danfa et ses lieutenants du Mac Anthentique dénoncent cette démarche te met en garde.





"Le MAC/A s’oppose à une décision d’investir certains maires qui, sachant qu’ils vont perdre leurs localités, ont transhumé à la dernière minute. Des maires qui, malgré tous les moyens que leurs communes leur ont dotés, n’ont pas pu faire des résultats positifs dans leur gestion. Nous n’accepterons pas que des maires qui ont passé tout leur temps à se chamailler avec leurs administrés et à insulter le BBY au niveau communal, soient porté par une décision émanant d’une réunion. C’est le cas des Parcelles Assainies où, ni le MAC AUTHENTIQUE, ni l’appareil de l’APR encore moins les alliés, ne portent la candidature du maire sortant, Moussa Sy" prévient le MAC/A.





"Par ailleurs, nous rappelons que lorsqu’en 2009, le Président Wade avait forcé la candidature de Moussa Sy, les populations des Parcelles Assainies n’ont pas hésité à verser leur amertume sur le régime d’alors en faisant un vote sanction au premier comme au second tour en 2012 . Pourtant, le PDS n’avait jamais perdu cette commune. Et nous sommes sans savoir qu’aujourd’hui la coalition « Taxawu Dakar » avec Barthélémy Dias, le PASTEF qui était en deuxième position et le PUR qui se déploie actuellement sont en train de faire un travail de titan aux Parcelles Assainies et demain, beaucoup de responsables pourraient rejoindre cette coalition pour se venger de BBY au cas où Mousa Sy sera candidat."





Pour le MAC/A, Aujourd’hui, le constat est que si Barthélémy Dias et ses hommes gagnent les Parcelles Assainies, ils contrôleront Grand Yoff et certaines communes de Dakar, ce qui leur facilitera la reprise de la Capitale. "Nous terminerons par dire que ce n’est pas cette prétention de retrouvaille de la famille libérale et autres qui va sacrifier les compagnons loyaux et légitimes du Président de BBY et la population des Parcelles Assainies", alerte le parti d'Ansoumana Danfa.