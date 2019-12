Antou SAMBA coordonnateur APR de Ngor : " Je ne considère pas Amadou Gueye ATI comme membre de l'APR".

Antou Samba très amer n'a pas pu cacher son amertume même s'il n'a pas perdu son large sourire naturel. Le Coordonnateur de L'APR de Ngor et non moins Commissaire à la Commission de Régulation du Secteur de l'Electricité qui a saisi le contexte, la lettre et l'esprit de la sortie de Amadou Gueye ATI Maire de Ngor dans un journal de la place de ce vendredi ne s'est pas fait prier pour monter au créneau et descendre en flammes celui qui préside jusque-là les destinées de la commune. La déception est le sentiment de Mr Samba qui botte en touche les arguments du Maire jugés vides en vérité. Réaction du berger à la bergère.

Très franchement, je suis blessé dans mon for intérieur de me rendre compte que Amadou Gueye dit ATI, n'a que du mépris à l'endroit des populations de Ngor. C'est quand même paradoxal qu'un Maire d'une commune aussi importante et stratégique comme Ngor se soit livré à donner un résultat qui n'est pas le sien. Les Performances dont il veut se réclamer la paternité ne lui ressemblent pas. Il a un devoir d'honnêteté à l'égard des populations de Ngor qui lui ont au moins fait confiance pour le porter à la tête de la mairie même si les résultats des courses font état d'un échec complet. Sur ce, je m'explique :

- au plan sportif : depuis 2014, l'Olympique de Ngor arrivée deuxième du championnat national, avait passé 2 tours de coupe d'Afrique. Ce qui n'était pas arrivé depuis 11 ans au Sénégal.

La vérité des faits est que depuis que cette équipe municipale est arrivée aux affaires on a noté une baisse drastique de la subvention allouée par la mairie à l'Olympique de Ngor. Avec un budget de 300 millions CFA, l'équipe sortante mettait à la disposition de l'Olympique de Ngor 20 millions CFA par an et 20 autres millions pour la construction du stade de Ngor.

Depuis 2014, la mairie n'a donné que 6 millions CFA pour les travaux du stade et seulement 40 millions pour l'Olympique de Ngor. Un appui très insuffisant au regard des énormes charges de fonctionnement de ce club qui compte plusieurs sections dont les principales sont le football, les sports nautiques, le basket et le volley ball.

C'est la négligence inacceptable du Maire qui a fait chuter notre équipe de football de la ligue 1 à la ligue 2 en 2015, de la ligue 2 à la nationale 1 en 2016. Dans son interview, le Maire Amadou Gueye ATI semble charger les encadreurs. Il les accuse à tort quand il dit que l'Olympique de Ngor reçoit 50 millions CFA depuis qu'il est à la tête de la mairie. Ce qui est faux et archi faux.

Comme je l'ai dit plus haut, ce n'est pas 50 millions mais c'est plutôt 6 millions pour les infrastructures et 40 millions pour le club au total depuis 2014. Là où l'équipe précédente a mis au moins 200 millions CFA sur un mandat de 5 ans.

Les termes proposés par ce partenaire à l'Olympique de Ngor et à la mairie contiennent des propositions défavorables aussi bien à la commune qu'au club. Il est prévu dans la "convention" la mise à disposition d'une partie des infrastructures par la mairie à Wati-sports pour une durée de 20 ans, pour la mise en place d'un centre de formation. Comment peut-on aliéner ce bien des populations de Ngor pour 20 ans, ne connaissant même pas les capacités de Wati-sports, qui est une inconnue pour nous ? De plus, l'Olympique de Ngor dispose déjà d'un centre de formation et d'une école de football, réunissant tous les spécialistes de la commune. Ceci est une aberration. Actuellement, nous avons un contentieux entre la mairie, les populations et l'ancien président du club. Concernant les infrastructures, comment peut-il céder celles-ci à Wati-sports alors que le contentieux est pendant ?

Ces propositions ont été d'ailleurs rejetées par l'ensemble des structures de Ngor aussi bien associatives que coutumières. Et il a été demandé au Maire de surseoir à la réunion du conseil municipal convoquée pour le 26 décembre à 15 heures à la mairie. Chose que le Maire a refusée et tenu la réunion avec comme ordre du jour: "Autorisation à accorder au Maire pour la signature d'une convention de partenariat sur le stade municipal de Ngor avec le groupe WATI-SPORT". La réunion fut houleuse, malgré l'insistance de plusieurs conseillers municipaux le vote a eu lieu.

Au sortir de ce conseil, les différentes structures sont en train de s'organiser pour faire reculer le Maire.

Sur les autres plans, tout ce que Amadou Gueye ATI présente comme bilan est à mettre dans le compte des réalisations de l'État et ses démembrements, ceci malgré un budget de près de 2 milliards.

Pour dire honnêtement mon sentiment, je ne considère pas Amadou Gueye ATI comme membre de l'APR mais plutôt comme membre de la majorité présidentielle. D'ailleurs il dit clairement qu'il est venu soutenir le Président Macky Sall. Depuis son entrée en fin 2016, il ne s'est jamais affiché avec le nom de l'APR mais plutôt avec le nom de la coalition Benno Bokk Yakaar.

Je tiens à préciser que je suis membre fondateur de l'APR et que j'ai implanté le parti dans la commune de Ngor sur demande du Président du parti Macky Sall avec l'adhésion des populations à sa vision.

Ah oui! Le mécontentement est très grand, notamment au niveau des jeunes. Et cela dénote un manque de considération criard sachant que ces jeunes représentent près de 80% de la population du Sénégal.

De toute façon, le Maire Amadou Gueye ATI a toujours refusé la main tendue depuis le jour de son élection. Pour cela, nous nous démarquons entièrement de sa gestion et nous confirmons ici notre rupture politique avec le Maire qui pose des actes allant à l'encontre des intérêts des populations de Ngor.