Appel à l’épargne publique: le Sénégal veut mobiliser 300 milliards de FCfa

Cette opération vise à mobiliser l’épargne nationale, régionale et internationale afin de financer des projets structurants dans les secteurs prioritaires, tels que les infrastructures, l’éducation, la santé, l’accès à l’eau, l’énergie, l’agriculture et le numérique. De manière spécifique, l’opération a pour objectif de financer les projets de développement à fort impact socioéconomique et de renforcer la souveraineté financière et économique du Sénégal.



La valeur nominale est de 10.000 FCfa avec un taux d’intérêt de 6,60 % sur 5 ans. Le deuxième compartiment présente offre un taux de 6,75 % sur 7 ans, et 6,95 % sur 10 ans pour le troisième compartiment. Les arrangeurs sont Cgf Bourse et Société générale Capital securities West Africa.











































Le Soleil