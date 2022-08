Apr Congo Brazza: L'argent des législatives commence à "parler" entre responsables et jeunesse Mackyiste, sur fond de violence

À en croire le porte-parole des «opprimés», les «dirigeants de la coalition présidentielle dans cette ville ne peuvent pas accepter que les jeunes aperistes revendiquent leurs droits, surtout par rapport aux dernières élections législatives du 31 juillet 2022.



En effet, révèle notre interlocuteur, «la coordination des jeunes a reçu la somme de vingt millions de francs CFA pour la campagne mais, à notre grande surprise, l'attaché de l’Ambassade et le coordonnateur n'ont déclaré que 15 millions Fcfa». Une affaire qui, dit-il, a «suscité une situation déplorable au sein du parti au Congo». Ces jeunes frustrés dénoncent un «acte malsain» qu’ils considèrent comme une «trahison face à des acteurs qui ont tout fait pour le parti». Ainsi ils dénoncent sur les réseaux sociaux «un manque de considération».



L'attaché de l'Ambassade n'aura rien trouvé que d'aller chercher Mansour Kane, lors d'un match de football, malheureusement pour lui. Puisqu'il a reçu un coup de M. Kane qui l'a envoyé directement au sol. C'est aussitôt après avoir repris connaissance qu'il a fait appel à des policiers chargés de conduire ce dernier au commissariat central.





En tout état de cause la jeunesse «opprimée» interpelle le Président Macky Sall et son gouvernement sur «la situation qui prévaut à Brazza» mais aussi la société civile du Sénégal sur certains «cas de violences». Et surtout d'alerter : «La diplomatie aux diplomates, mais pas aux analphabètes»



