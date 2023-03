Après 9 ans de cavale, Amar Tall tombe !

Dans le collimateur des enquêteurs depuis 2020, la cavale d’Amar Tall alias ‘’Ameth Tailleur’’ a pris fin. Cité dans une affaire de vol, il a été arrêté et conduit à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar. Suite à un accident avec sa moto, les limiers ont retrouvé sa trace. C’était à la veille de la Tabaski que la dame Maïmouna a été prise à partie par trois individus munis de couteaux et de pompes à gaz. Après l’avoir aspergé de gaz, ils ont arraché son sac qui contenait son téléphone de marque iPhone11, des bijoux en or et une somme de 30 mille francs CFA.



À la barre, le prévenu, qui traîne une blessure à la jambe, conteste les faits qu’il avait pourtant reconnus à l’enquête. Il avait renseigné que le nommé Zaman avait pris le téléphone et lui les bijoux. À l’en croire, il a jeté les joyaux, car il ignorait qu’ils étaient en or. Des allégations battues en brèche par le prévenu. N’eût été la disparition du procès-verbal, renseigne le juge, ses aveux allaient être partagés à la barre.



À la suite du parquet qui a requis deux ans d’emprisonnement ferme contre Amar Tall, l’avocat de la défense a sollicité la relaxe de son client. La robe noire renseigne que le prévenu a même refusé de signer le procès-verbal d’enquête. L’affaire mise en délibéré au 29 mars, l’avocat a introduit une demande de mise en liberté provisoire, car son client risque une amputation de la jambe. Mais sa requête a été rejetée par le tribunal.























































































Quotidien Enquête