Après avoir appris, il est temps de transmettre... (LAURENT JORDI)

Vous affirmez que la cybersécurité a échoué. C'est une provocation ?



Non, c'est un bilan. Regardez les chiffres : le monde dépense chaque année des centaines de milliards en cyberdéfense, et les attaques réussies n'ont jamais été aussi nombreuses. Prenez les États-Unis, le pays qui investit le plus au monde dans ce domaine. Ils ont été percés de l'extérieur, avec des campagnes comme Salt Typhoon qui est restée tapie dans les réseaux des grands opérateurs télécoms pendant des mois, voire des années. Et de l'intérieur, dès 2013, quand un simple prestataire de la NSA a exfiltré des volumes considérables de documents ultra-sensibles. Si la première puissance numérique de la planète n'y échappe pas, personne n'y échappe. Les milliards dépensés n'ont fait que retarder l'inéluctable : les hackers finissent toujours par passer.





Le Sénégal vient d'en faire l'expérience.



Et le Sénégal n'est ni le premier ni le dernier État visé. Partout dans le monde, des gouvernements ont été touchés, y compris parmi les mieux dotés. Je ne dis pas cela pour accabler qui que ce soit, au contraire : c'est la preuve que le problème n'est pas une question de moyens ni de compétence. C'est une question de paradigme. Tant qu'on pense la défense comme un mur, on perd. Un mur, ça se contourne, ça se sape, ça se franchit. Toujours.





L'intelligence artificielle change-t-elle la donne ?



Elle bouleverse tout, et pas dans le bon sens pour les défenseurs. L'IA générative a effondré le coût d'une attaque. Ce qui demandait hier une équipe qualifiée et des semaines de préparation se fait aujourd'hui en quelques heures : reconnaissance automatisée, phishing personnalisé à l'échelle industrielle, code malveillant qui mute plus vite que les signatures de détection. Et avec les agents autonomes, c'est carrément monstrueux. Un agent, ça ne dort pas, ça ne se décourage pas, ça teste des milliers de combinaisons en continu et ça apprend de chaque échec. Nous entrons dans une ère où l'attaquant est une machine infatigable. Croire qu'on va gagner une course d'endurance contre elle avec des outils de détection, c'est se mentir.



Alors, que proposez-vous ?



De déplacer le curseur de la cybersécurité vers la cyber-résilience. La cybersécurité, c'est l'armure : elle sert à encaisser et dévier les coups, et elle reste indispensable. La cyber-résilience, c'est l'équipement de réanimation : elle sert à se rétablir, à repartir au plus vite. La question n'est plus "vais-je être attaqué ?" mais "en combien de temps suis-je à nouveau debout ?". Et à cette question-là, seule l'architecture peut répondre. Aucun logiciel miracle ne vous sauvera. Ceux qui garantissent qu'un produit peut, à lui seul, protéger un système mentent. Une attaque peut venir du matériel lui-même : un firmware compromis peut fausser les sondes d'une carte mère, arrêter les ventilateurs d'un serveur, voire dérégler la climatisation d'un datacenter. Elle peut aussi venir d'un oubli, d'une incompétence, d'une malveillance interne. La réponse est structurelle, pas commerciale.



Concrètement, à quoi ressemble une architecture résiliente ?



Le principe que j'ai développé s'appelle la reconstruction continue. On fabrique en permanence un environnement sain qui vient remplacer l'environnement actif, qu'il soit affecté ou non. Cet environnement est reconstruit à partir de sauvegardes immuables, impossibles à altérer une fois écrites. On repart donc toujours d'une base propre. La conséquence est radicale : la durée de vie d'un malware, d'un virus ou d'un cheval de Troie ne peut pas excéder celle d'un cycle de reconstruction. L'attaquant peut entrer, il ne peut plus s'installer. Sa persistance, qui est son arme principale, ne vaut plus rien.



Vous l'avez mise en oeuvre ?



Oui, et je me suis imposé une règle d'architecture stricte : reconstruction totale en moins d'une heure, sans interruption de service. En répartissant la reconstruction continue sur plusieurs serveurs, hébergés chez plusieurs opérateurs et suffisamment éloignés les uns des autres, on vise les 99,999 % de disponibilité. Je dis bien "on vise" : ce chiffre est un objectif de conception, pas une promesse contractuelle. Je n'ai pas les moyens du Pentagone, et je viens de vous dire que ceux qui garantissent l'absolu mentent, je ne vais pas faire pareil.



Mais la vraie force de cette architecture est ailleurs : elle est extrêmement difficile à détruire complètement. Et pour une raison presque amusante : l'attaquant se heurte exactement aux mêmes limites physiques que le défenseur. Pour corrompre l'ensemble d'environnements répartis chez plusieurs opérateurs, ses actions doivent transiter par les mêmes tuyaux, avec les mêmes débits maximaux, que mes restaurations de sauvegardes. Pendant qu'il progresse, mes cycles de reconstruction tournent et effacent son travail derrière lui. La physique, qui limite le défenseur, limite aussi l'attaquant. Je ne promets pas l'invulnérabilité, je constate une asymétrie de temps : détruire tout va moins vite que reconstruire tout.

J'ajoute une contrainte qui m'est chère : tout est agnostique. Agnostique du fournisseur de cloud, avec bascule à chaud entre opérateurs, et agnostique du fournisseur d'IA. La résilience, c'est aussi refuser la dépendance. Un système enfermé chez un fournisseur unique n'est pas résilient, quelle que soit sa redondance : il a un point de défaillance qui s'appelle son contrat.





N'est-ce pas réservé aux géants qui peuvent se payer des infrastructures colossales ?



C'est tout l'inverse, et c'est ce qui me passionne. Mon usine logicielle fait tourner 250 environnements isolés sur un seul serveur physique, et chaque instance est conçue pour se reconstruire entièrement en moins d'une heure. La résilience n'est pas une affaire de budget, c'est une affaire de conception. C'est même une bonne nouvelle pour les États qui n'ont pas les moyens américains : bien architecturée, une infrastructure modeste peut être plus résiliente qu'une forteresse hors de prix.





Qu'y a-t-il sous le capot ?

Un assemblage que peu de gens ont tenté, à ma connaissance. Côté interface, des technologies récentes et très rapides. Côté serveur, Django REST Framework : un dinosaure à l'échelle du web, mais un dinosaure qui a encore de très beaux restes, éprouvé, documenté, prévisible. C'est un choix délibéré : en matière de résilience, la maturité d'une technologie est une qualité, pas un défaut. La partie originale est ailleurs : le backend de mon CMS est un serveur MCP, le protocole qui permet aux intelligences artificielles de dialoguer nativement avec un logiciel. Le superviseur de mon minicloud aussi. Autrement dit, l'IA n'est pas un gadget posé sur mon architecture, elle en est un citoyen de plein droit, capable de l'inspecter et d'agir dessus. Et le tout reste agnostique du fournisseur d'IA : les modèles sont configurables, interchangeables, aucun ne m'enferme. C'est cette combinaison, reconstruction continue et supervision nativement ouverte à l'IA, qui me fait penser que la résilience de demain sera architecturale et intelligente. Mais je reste prudent : j'ai encore des choses à valider, et c'est le terrain qui aura le dernier mot.

