Après avoir quitté le gouvernement – Me Oumar Youm renfile sa robe d’avocat et s’offre une… "niaarel" !

Depuis qu’il a quitté son poste de ministre des Infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement, Oumar Youm ne chôme pas, du tout alors.

Avocat de profession, il s’est aussitôt remis à la tâche en renfilant sa robe d'avocat en plus de ses fonctions de maire de la commune de Thiadiaye.



Dakarposte a appris de bonnes sources qu'il a regagné le cabinet de Me Adama Guèye & Associés où, pour ceux qui l'ignorent encore, il est au nombre des collaborateurs au même titre que Mes Pape Jean Sèye, Mohamedou Makhtar DIOP, Moussa SARR entre autres.



Mais selon nos radars fureteurs, ce n’est pas que professionnellement seulement que l’avocat ne chôme pas, sentimentalement aussi il est très actif puisqu’il vient de se pendre au cou une deuxième fois en épousant une "niaarel" qui, nous précisent nos radars, serait d’une grande beauté. Et cela se comprend car le gars est réputé être quelqu’un qui a du goût.

Dakarposte lui souhaite une belle lune de miel.













njaydakarposte@gmail.com