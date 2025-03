Après le ministre Alioune Dione, Khadim Bamba Fall annonce qu'il boycotte la TFM

C'est en direct sur la RTS que Khadim Bamba Fall a annoncé son boycott de la Télévision futurs médias (TFM). La chaîne est coupable, selon lui, d'avoir manqué de respect au député Amadou Ba et au Premier ministre Ousmane Sonko, lors de l'émission Quartier général de vendredi dernier.



Le responsable de Pastef et coordonnateur national des bureaux d’accueil, d’orientation et de suivi (BAOS) des Sénégalais de l’extérieur et des migrants a en effet annoncé qu'il ne remettra plus les pieds à la Tfm tant qu'elle n'aura pas présenté ses excuses à Ousmane Sonko et amadou Ba. Si on ne respecte pas notre leader Ousmane Sonko et notre collègue, je ne viendrais plus débattre dans cette télévision en l'occurrence la TFM. Nous ne pouvons pas souffrir quand on était dans l'opposition et aussi souffrir au pouvoir", dit-il.



Khadim Bamba Fall rejoint donc Alioune Dione, ministre de la Microfinance et de l'Economie sociale et solidaire.













































Seneweb