Après sa longue absence du Sénégal : Sindiély Wade is back !

Conséquences des retrouvailles Wade-Macky ?

Une suite logique des retrouvailles entre son père et le président Macky Sall, scellées à l’inauguration de la Grande mosquée Massalikul Jinaan grâce à l’entregent du Khalife Général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké. Beaucoup en sont arrivés à cette déduction.



Sindiély n’a jamais fait l’objet de poursuite…

En dépit des commentaires que le retour au bercail de Sindiély pourraient susciter, il ne faudrait pas occulter le fait que le président de la République avait déjà manifesté son désaccord à toute forme de poursuite contre elle, au moment où Karim Wade croupissait à la prison de Rebeuss.



Accusations (gratuites)

Pour rappel, la fille de l’ancien chef de l’Etat et son collaborateur Abdoul Aziz Sow, avaient été accusés d’avoir dilapidé des milliards. Notamment, dans l’organisation du Festival mondial des arts nègres (Fesman) que le Sénégal avait abrité en 2010.

C’était dès les premières heures de la traque des biens dits « mal acquis », avec un Karim Wade ciblé par le régime de la seconde alternance. Et qui a purgé une peine de trois (3) ans avant d’être libéré à la suite d’une grâce présidentielle.























