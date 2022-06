Après sa visite chez Ameth Aidara, Mame Diarra Fam et Dethie Fall, le maire de Dakar, Barthélemy Dias réagit

J'ai rendu visite ce jour aux familles de Ahmed AÏDARA, Maire de Guédiawaye; de l'honorable députée Mame Diarra FAM; et de l'honorable député Déthié FALL.



Je réitère mon soutien pour ces pères et mères de famille retenus injustement, et leur assure de mon engagement sans faille.



Mobilisons-nous pour leur LIBÉRATION!!!



La lutte continue...



ENSEMBLE, MARCHONS VERS "L'ESSENTIEL"