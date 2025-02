Après ses échecs électoraux, Idrissa Seck tente un nouveau départ avec le M2SS

L’espace politique sénégalais va s’enrichir d’un nouveau mouvement. Idrissa Seck et ses proches vont lancer, ce dimanche, le Mouvement pour sauver le Sénégal (M2SS). Selon une note parvenue, hier, à la Rédaction, le mouvement politique sera lancé « sous le haut patronage du président de « Reewmi », Idrissa Seck, sous le parrainage des membres du Secrétariat national et des responsables sénégalais, militants et sympathisants du parti au Sénégal et dans la diaspora ».



La même note informe que la cérémonie de lancement du « Mouvement pour sauver le Sénégal » (M2SS), porté sur les fonts baptismaux par des citoyens d’ici et de la diaspora, au lieu dimanche 23 février 2025 à partir de 10 heures au Cyber Campus de Thiès, propriété de l’ancien maire Idrissa Seck. Depuis l’élection présidentielle du 24 mars 2024, Idrissa Seck s’est emmuré dans un silence politique. Il ne participait pas au débat politique et ne faisait aucun commentaire sur l’actualité.



D’après ses proches, après le choix des Sénégalais qui avaient plébiscité Bassirou Diomaye Diakhar Faye dès le premier tour de l’élection, avec 54,28 %, soit 2 434 751 voix, l’ancien Premier ministre avait décidé de respecter le choix de ses compatriotes. Lors de la présidentielle, Idrissa Seck qui avait récolté un score de 0,90 % faisait partie des 15 candidats qui ont eu moins de 1 %. Les résultats de l’ancien Premier ministre qui participait à sa 4e élection présidentielle étaient particulièrement décevants. Même lors des élections législatives anticipées du 17 novembre 2024, le parti « Rewmi » qui était dans la coalition « Takku Wallu Sénégal » n’était pas très visible sur le terrain. Les membres du parti avaient dénoncé le fait qu’ils n’avaient pas d’investis aux bonnes places. « Rewmi » s’est ainsi retrouvé avec zéro député à l’Assemblée nationale.





















Le Soleil