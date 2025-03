Ardo GNINGUE risque 3 mois de prison : délibéré le 26 mars

Ardo GNINGUE a compuru devant le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar ce mercredi 19 mars. L’activiste est jugé en Flagrants délits après avoir été placé sous mandat de dépôt depuis le 11 mars pour « discours contraire aux bonnes mœurs ».



Devant la barre, celui qui se définit comme un activiste a essayé d’expliquer ses propos avant de promettre au juge qu’il ne les tiendrait plus. « J’ai fait un post sur Facebook et ça dépend de l’entendement et de la compréhension des personnes. Je n’ai pas insulté et je n’avais pas cette intention de heurter. C’est une erreur et ça ne se reproduira plus », a-t-il regretté.







Après l’avoir sermonné, le procureur a requis une peine de six (6) mois de prison, dont trois (3) mois ferme contre lui. Le verdict attendu le 26 mars prochain.





































Walf