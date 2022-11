Arrestation de Pape Alé Niang: Le Synpics réagit et entre en contact avec un avocat pour lui apporter " l'assistance requise".

L'arrestation du journaliste Pape Alé Niang ne laisse pas indifférent le syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal.



Dans un communiqué lu à Dakaractu, le syndicat a décidé de " prendre contact avec l'avocat Me Bamba Cissé pour s'enquérir des motifs de cette arrestation et lui apporter toute l'assistance requise".



" Le BEN du Synpics suit cette affaire avec intérêt en rapport avec les membres de la CAP (coordination des Associations de Presse)", a-t-on lu dans la note rendue publique.



Pour rappel, le journaliste de DakarMatin a été arrêté ce dimanche par la sûreté urbaine de Dakar...