Arrestation de faux douaniers impliqués dans un braquage à Foundiougne

Dans le cadre de l’enquête ouverte suite à un braquage survenu à Foundiougne, la brigade territoriale de la Zone franche industrielle a procédé, le jeudi 19 juin 2025, à l’interpellation de quatre individus fortement soupçonnés d’en être les auteurs. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs et usurpation de fonctions.



Cette opération, conduite dans le strict respect des orientations du Haut Commandement de la Gendarmerie nationale, s’inscrit dans la dynamique continue de lutte contre toutes les formes de criminalité.



L’enquête avait été relancée après la découverte du véhicule utilisé lors du braquage. Les investigations minutieuses menées par les enquêteurs ont permis de mettre en place un dispositif opérationnel efficace, ayant conduit au démantèlement du groupe.



Les mis en cause se faisaient passer pour des agents des douanes, portant des uniformes et des badges officiels pour mener de faux contrôles dans les commerces et sur la voie publique, dans le but de commettre leurs méfaits.



La perquisition menée à leur domicile a permis la saisie de plusieurs effets appartenant à l’administration des douanes, des armes blanches, des tasers, ainsi qu’un important stock de cigarettes de marque Marlboro et Oris.