Arrestation des gardes des corps de » SAM SA KADDU »: La police détaille l’arsenal saisi à bord des véhicules

« Les investigations, aux environs de 1h30 minutes du matin, à hauteur de Km 50, un détachement de la Brigade d’Intervention Polyvalente (BIP), renforcé par le Groupement Mobile d’Intervention (GMI), a procédé à l’interception et à la fouille de la caravane d’une coalition de partis politiques » a révélé la police dans un communiqué reçu et émanant de la Division communication et relations publiques. Selon cette dernière, cette opération de fouille a permis de découvrir à bord des véhicules de ladite caravane, « une importante quantité de bombes asphyxiantes, de bâtons télescopiques, de douilles, de tasers, de couteaux, de lance-pierres entre autres. »



Le matériel saisi par la Brigade d’intervention polyvalente (BIP) après l’arrestation des gardes corps du convoi de Samm Sa Kaddu est détaillé dans un communiqué. Il s’agit de 16 bâtons télescopiques, 20 postes radio, 07 pompe à gaz, 159 billes environ, 01 bâton de Police, 01 Grenade à main, 09 lance pierres, 01 paire de menottes, 05 casques, 02 chaînes, 13 gilets par balle et 15 clous de 07. Cela, en moins de 24 heures après les violences survenues à Saint-Louis dans le cadre de la campagne électorale pour les législatives du 17 novembre. « 77 personnes dont des gardes du corps, trouvés à bord de ces véhicules ont été interpellés. Sept véhicules à bord desquels ces armes ont été trouvées, ont été également saisis » a affirmé la Police, ajoutant que les recherches se poursuivent aux fins d’appréhender toute autre personne impliquée dans ces violences », selon le communiqué.



Selon la police, 4 de ces individus sont placés en garde à vue au commissariat central de Saint-Louis. Elle va continuer à assurer, conformément à la réglementation en vigueur, sa mission de protection des personnes et des biens en général et de sécurisation du processus électoral en particulier.



Me Abdy Nar Ndiaye dépose une plainte contre les membres de la coalition Sam Sa Kaddu



Cette campagne électorale est émaillée de plaintes. Au-delà de celle adressée à Anta Babacar Ngom par Ousmane Sonko, le Pastef a brandi une autre plainte auprès du procureur de la République contre tous les leaders de la coalition. Cela, suite aux violences constatées durant le passage de la caravane de cette coalition à Saint-Louis, au marché SOR. Rédigé par Me Abdy Nar Ndiaye, « la plainte de Pastef concerne Barthélémy Dias, Bougane Guèye Dany, Pape Djibril Fall, Mansour Faye, Assane Diouf et X. Ils sont accusés d’association de malfaiteurs, de destruction de biens appartenant à autrui, de coups et blessures volontaires, de violences et de voies de fait, de tentative de meurtre, de vol, d’acte de torture, de menace de mort, et enfin de complicité de ces chefs. Au total, ce sont neuf (9) délits », selon la note.





























































































