Arrestation musclée à Yeumbeul Sud: des policiers tombent dans une embuscade, blessent un...

Un film digne des oscars avec une arrestation musclée de malfaiteurs dans la banlieue dakaroise, plus précisément à Yeumbeul Sud.

Avec cette rocambolesque affaire, Les Echos indique les policiers qui sont tombés dans une embuscade, ont fait des tirs de sommation et blessé un jeune tailleur.



Le tailleur se retrouve dans la ligne de mire du chef de l'opération et reçoit la balle qui lui perfore l'épaule droite



Cependant, le journal informe que la balle a été extraite et la victime s'en est finalement tirée et a quitté l'hôpital, aucun organe moteur n'ayant été touché.