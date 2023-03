Arrestations dans les rangs de PASTEF : Le mouvement de Khalifa Sall condamne “une pratique liberticide”

Une opposition solidaire. La cellule de communication de la coalition Taxawu Sénégal a apporté son soutien aux membres du Pastef arrêtés ces derniers jours. “Taxawu Senegal dénonce avec la plus grande énergie ces arrestations arbitraires, abusives et ciblées et exige l’arrêt immédiat de ces méthodes aux antipodes de la démocratie et la libération sans condition de tous les citoyens détenus pour des motifs politiques”, fustige le mouvement dirigé par Khalifa Sall.







La coalition condamne, dit-elle, “une pratique liberticide dangereuse pour la paix et la stabilité du pays”.





Invitant l’État à se ressaisir et à veiller au respect strict des droits de chaque citoyen, Taxawu Sénégal prône l’unité en appelant les forces politiques, sociales et citoyennes à contrer “les dérives autoritaires du régime finissant du président Macky Sall”.





















































seneweb