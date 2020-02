Arrêt sur image ! La Première Dame, Marième Faye Sall construit la maison du défunt étudiant Fallou Sene

C’est connu, la Première Dame du Sénégal est une femme de cœur et de terrain. Elle est pleinement engagée et très attentive aux sorts des plus fragiles. "Marième a une volonté indescriptible d’être utile, là où elle est et ce, sans tambour ni trompette" consent à dire à la rédaction de dakarposte cette dame vieille connaissance de l'épouse du Président Macky Sall. Interpellée sur la construction de la maison familiale à Pattar de l'étudiant Fallou Sène (décédé) à l'actif de la Première Dame, notre interlocutrice jurera sur tous les saints qu'elle n'est pas, d"u tout alors au courant". Les pièces maîtresses de la fondation "Servir le Sénégal" que nous avons tenté de joindre aux fins d'en savoir davantage sur ce geste qui porte l'estampille de Mme Marième Faye Sall se sont , comme s'ils s'étaient passés le mot, renvoyés la balle. "C'est vous qui me l'apprenez" ont -ils répondu. Un d'entre eux laissera entendre que l'engagement de Mme Sall a couru sur plusieurs décennies, allant bien au-delà de son rôle de première dame. "Je veux dire par-là qu'elle s'est engagée sur la durée. Souvent, elle fait des choses extraordinaires comme le cas de cette maison entièrement construite. Par ailleurs, ses engagements viennent des Sénégalais qui la sollicitent, l’interpellent et qui lui parlent de leurs difficultés et de leurs attentes. Je vous dis, elle reçoit une tonne de courriers. Elle s'évertue à répondre le maximum possible aux sollicitations.Avec discrétion, mais en rassemblant toutes les énergies nécessaires, allusion faite aux membres de la fondation "Servir le Sénégal" entre autres bonnes volontés. Vous savez, elle n'est pas sans savoir que toutes les familles sont un jour ou l’autre confrontées à la maladie, à la dépendance ou au handicap. Pour votre gouverne, la décision d’entamer et d’accomplir les travaux de construction de la maison des parents de Fallou, était un vœu que l’étudiant à toujours émis de son vivant. Et, Marième Faye Sall l'a fait." Pour rappel, le 15 mai 2018, à l'université Gaston Berger de la ville de Saint-Louis, Fallou Sène est mort lors d'une manifestation réprimée par les forces de l’ordre alors que les étudiants demandaient le versement de leur bourse.