Arrêt sur image! Les gens en longues files indiennes devant les boulangeries

"Avant de prendre des mesures destinées aux populations l'Etat doit poser des préalables. Arrêter la vente de pains dans les boutiques pour une bonne hygiène est très bien mais laisser les populations faire de longues queues devant les boulangeries et brioches dorées entraînent des regroupements interdits par l'arrêté du ministre de l'intérieur. Essayons de trouver d'autres solutions qui puissent alléger les populations et leurs permettre d'acquérir les baguettes de pains facilement" fait remarquer, dépitée mais inquiète, une dame dont nous tairons délibérément le nom



En tous les cas, les images de dakarposte en disent long et il y'a vraiment de quoi se faire un sang d'encre!