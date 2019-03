Pape Samba Mboup plus connu sous le pseudo d'Alfred a été aperçu par un des radars de dakarposte dans la mythique salle des banquets de la Présidence de la République. L'ex chef de cabinet de Me Wade tenait à rehausser de sa présence comme pour dire: "je ne me cache pas, je suis avec Macky Sall" Nous publions d'ailleurs cette vidéo dans laquelle Mboup explique son soutien à notre "Gardien de la Constitution", pour paraphraser Haj Mansour Mbaye