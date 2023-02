Arrêt sur image- Regardez comment ce gamin est manipulé par un nervi de Sonko !

Ousmane Sonko avait appelé vendredi à une manifestation à Mbacké. Une expression de protestation pourtant interdite .

Comme tout le monde le sait, le leader de Pastef a défié l'Autorité.



La tentative des manifestants, dont de nombreux jeunes, d'accéder à l'esplanade bouclée par d'imposantes forces de sécurité, a dégénéré en violences avec les policiers et gendarmes, donnant lieu à des scènes de guérilla.



Gaz lacrymogènes et canons à eau des policiers ont répondu pendant plusieurs heures aux volées de pierres et projectiles divers de centaines de jeunes, qui ont également mis le feu à des barricades de fortune dans de nombreuses rues de Mbacké.



En effet, plusieurs jeunes Baol Baol ont tenté d'en découdre avec les forces de l'ordre. Qui les ont dispersé sans ménagement.



Sur cette image capturée sur le réseau social Tik Tok, on voit un gamin crédule manipulé par un nervi de Sonko.