Arrêté avec 25 millions F Cfa à Kébémer : Le responsable de l'Apr Samba Kanté envoyé en prison

Après son face-à-face avec le juge d'instruction, l'ancien candidat malheureux à la mairie de Niomré, a été placé sous mandat de dépôt pour association de malfaiteurs, conduite sans permis, faux et usage de faux en documents administratifs et détention illégale d'armes selon des sources de Seneweb.

Ainsi Samba Kanté dort actuellement à la prison centrale de Louga. Mais le gendarme qui aurait délivré les 4 fausses attestations au responsable de l'Apr incriminé, n'est pas encore arrêté d'après des informations proches du parquet.





Pour rappel, tout au long de son interrogatoire, le jeune militant "apériste" a réclamé la paternité des 25 millions saisis dans son véhicule lors de son interpellation. Mais Samba Kanté n'avait donné aucune preuve justifiant la provenance de cette somme.



Rappelons que le jeune responsable de l'Apr à Niomré avait tenté de contourner les limiers de Kébémer. À bord d'un véhicule sans plaque d'immatriculation, Samba Kanté, non détenteur du permis de conduire, avait eu la malchance de tomber nez-à-nez avec les hommes du commissaire Diouf, tard dans la nuit du jeudi au vendredi.



Immobilisé, puis fouillé, il n'avait aucun papier justifiant la provenance de la somme d'argent découverte dans son véhicule.





Ainsi, les policiers avaient saisi les 25 millions de francs Cfa, un coupe-coupe et quatre fausses attestations délivrées par un gendarme.



Interpellé sur le coupe-coupe retrouvé dans le véhicule Hyundai Berlin, Samba Kanté avait confié que l'arme était destinée à assurer sa propre sécurité, selon des sources de Seneweb.