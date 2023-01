Arrêté pour divers délits: Nitdoff va encore passer la nuit au commissariat central de Dakar

Le rappeur-activiste va prendre son mal en patience. Nitdoff, c’est de lui qu’il s’agit n’a pas pu être présenté à un procureur, ce lundi 23 janvier. Ainsi, il a encore obtenu un deuxième retour de parquet après celui du week-end. «Il est toujours dans l'attente de la décision du Procureur », a précisé un de ses avocats, Me Khoureyssi Ba.



Proche du leader de Pastef, Ousmane Sonko, Mor Talla Gueye, de son vrai nom est ainsi retourné au Commissariat central de Dakar où il va passer la nuit.



Le mis en cause est poursuivi pour les faits d’appel à l'insurrection, d’outrage à magistrats, appel à la violence, d’appel à la désobéissance aux institutions, de menaces de mort à l'encontre des autorités judiciaires et d’injures publiques.



























































seneweb