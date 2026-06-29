Arrêté pour une affaire de chanvre indien, le lutteur "Papa Boy Djiné" déféré ce mardi

Le tristement célèbre lutteur Papa Boy Djiné, tombé dans la nasse des pandores de la brigade de recherches de Keur Massar, est au moment où ces lignes sont écrites, en positon de garde à vue .



Cravaté dans le cadre d'une affaire de trafic de chanvre indien, il revient à dakarposte qu'il sera présenté dans les prochaines heures au parquet de Pikine-Guédiawaye.





Affaire à suivre...



