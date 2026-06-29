Coupe du monde - Seizièmes de finale - L'Allemagne éliminée aux tirs aux buts par le Paraguay, qui affrontera la Suède ou l'équipe de France

Le Paraguay met l’Allemagne au tapis. Au cours d’un duel dantesque, l’Albirroja a mené avant d’être rejointe au tableau d’affichage et a finalement défendu héroïquement face à la Mannschaft pour s’imposer ensuite aux tirs au but et rejoindre les 8es de finale (1-1, 3-4 t.a.b). Grâce à un grand Orlando Gill dans les buts et un raté fatal de Jonathan Tah côté allemand, les sud-américains attendent désormais de savoir qui de la France ou de la Suède les rejoindra au prochain tour.