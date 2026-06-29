Révision constitutionnelle : Madiambal estime que la décision revient exclusivement à Diomaye

Le journaliste et homme politique Madiambal DIAGNE a réagi au débat autour de la révision de la Constitution en affirmant que l’initiative relève uniquement du président de la République. Dans une publication sur le réseau social X, il considère que les pressions exercées par le président de l’Assemblée nationale Ousmane SONKO et les députés du PASTEF n’auront aucun effet sur le calendrier du projet.



« Voilà. J’avais prévenu, depuis plusieurs jours, que l’agitation de Sonko et de ses députés de Pastef pour tenter de réformer la Constitution sera vaine. Le PR Diomaye FAYE choisira quand envoyer le texte au référendum ! Circulez il n’y a rien à voir ! », a-t-il écrit.