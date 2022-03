Arrêtée, la mule accouche d'un bébé prématuré en détention

Loin de son pays natal, la Sud-Africaine, N. Félicia Mankonkwana, a foulé le tarmac de l’Aéroport international Blaise Diagne (Aibd) de Diass, le lundi 21 février dernier. Trainant le pas sous le poids d’une grossesse presque à terme, elle tire une valise qu’elle ne posera pas dans sa chambre d’hôtel, située au quartier Grand-Yoff. Elle est interpelée aux environs de 12 heures, dans l’enceinte de l’aéroport par les agents de la Cellule mixte (police – douanes) aéroportuaire anti-trafic (Caat). En provenance de Johannesburg, N. Félicia Mankonkwana est une mule qui avait pour mission de convoyer à Dakar un stock d’héroïne. Pour élucider ce trafic international de drogue dure, le dossier est confié aux limiers de l’Ocrtis, mieux outillés et plus aguerris à mener à bout ce type d’enquêtes.



Rencontre dans un casino à Johannesburg entre la mule et le narcotrafiquant Ricky James

Dans les locaux de l’Ocrtis où elle a été admise pour les besoins de l’enquête, les limiers lui ont tiré les vers du nez. Des données pointues relatives à son voyage de Johannesburg à Dakar, ainsi que des noms d’acteurs clés mêlés à ce trafic, lui sont opposés. Au final, elle cède et passe à table. La mule sud-africaine retrace les minutes de son périple devant les hommes du Commissaire Adja Marone. Commerçante, N.F. Mankonkwana, pour se défaire de la conjoncture, est amenée à côtoyer les coins chauds de Johannesburg, au contact de caïds et autres narcotrafiquants. Dans le courant du mois de décembre dernier, elle fait la connaissance d’un compatriote, Ricky James, connu des services sud-africains dans le trafic de stupéfiants. La rencontre, fortuite dit-elle, a lieu dans un réputé casino de Johannesburg. Félicia et Ricky échangent leurs coordonnées. Quelques jours plus tard, Félicia est jointe au téléphone par Ricky James qui lui propose un voyage au Sénégal pour «récupérer de l’argent auprès d’un ami sénégalais», moyennant une commission de 15 000 R soit (570 000 FCfa) à empocher si elle convoyait le colis jusque dans un hôtel dakarois déjà réservé. Éblouie par ce pactole, Félicia dit avoir accepté le deal sans condition. Ricky qui tenait sa mule, ne va pas faire dans la dentèle. Il loge Félicia au réputé hôtel «Time Square» de Johannesburg.



Les minutes de sa chute à l’Aibd

La veille du départ pour la capitale sénégalaise, Ricky est venu lui remettre une valise renfermant, dans un double fond aménagé, 3,9 kg d’héroïne. En fin narcotrafiquant, Ricky remet à sa mule un numéro de téléphone en lui indiquant qu’il s’agit du contact de son attache à Dakar qui viendra la chercher à l’aéroport de Diass pour l’acheminer à son hôtel. Le narcotrafiquant lui souffle qu’une fois posée dans son hôtel, elle sera rejointe par une autre personne qui va récupérer la valise pour ensuite lui remettre une forte somme d’argent. Elle embarque tranquillement à bord d’un vol, direction Dakar.

Seulement, la mule sud-africaine ignorait que les limiers sénégalais étaient parvenus, à la faveur d’une collaboration inter-police, à infiltrer ce trafic. A L’Aibd, les agents de la Caat avaient fini de passer à la loupe son dossier. Ainsi, suite à un ciblage basé sur un dossier de réservation suspect qui faisait état d'un court séjour au Sénégal de la mule (période du 21 au 26 février 2022), les agents vont relever des incohérences entre le statut social de la suspecte et sa capacité financière à se payer des vacances courtes. Autre incohérence relevée, la mule, enceinte, voyageait seule dans un pays étranger. Dès qu’elle a foulé le tarmac de l’Aibd, elle est soumise à une série de questions, ponctuée par une fouille de sa valise qui, anormalement lourde, est passée au rayon X. Une manœuvre qui va dévoiler de la matière organique dans un double fond qui a conduit à la découverte de la poudre blanche et des granulés qui seront testés positifs à l’héroïne. Les tests de confirmation, effectués par le laboratoire des drogues de la police, ont révélé qu’il s’agit «de l’héroïne pure à 77%».

Informés que la mule devait être récupérée par des tiers, les agents de la Caat vont surveiller le hall d’arrivée. Quelques minutes après, ils tombent sur un certain F. Dione qui sera appréhendé en même temps que le chauffeur Mb. Ngom. Pour plus d’indices, la Caat est dessaisie au profit des limiers de l’Ocrtis. Le 22 février dernier, vers 12 heures, le dispositif de filature met la main sur les nommés A. Dione et M. Dione qui étaient venus dans ce réceptif à la recherche de F. Dione et de Félicia.





En détention, la mule accouche d’un bébé prématuré de sexe masculin

N. Félicia Mankonkwana, F. Dione, Mb. Dione, Mb. Ngom et A. Dione sont placés en position de garde à vue. Au cours de sa détention, la mule Félicia a ressenti, samedi dernier, des douleurs au bas-ventre. Elle est aussitôt acheminée à l’hôpital Nabil Choucair de Patte d'Oie où le médecin l’a conduite au bloc. Aux environs de 21 heures, elle a donné naissance, par césarienne, à un bébé prématuré de sexe masculin qui a été admis à l’hôpital pour enfants Albert Royer. La nouvelle maman et ses acolytes, tous des Sénégalais, ont été présentés devant le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Dakar, hier lundi.





































