Arrêtés après avoir humilié une dame sur le net - Ce qu'ils ont fait hors caméra sur EN

Pourtant, la fille est une Cadre dans l'administration qui a séjourné à l'hôpital psychiatrique de Thiaroye. Elle a piqué une crise alors qu'elle faisait des achats dans une boutique de prêt-à-porter.



Elle a été ligotée et conduite dans l'arrière-cour où elle a subi plusieurs sévices. Ses agresseurs arrêtés à leur tour par la police de Dieuppeul ont de fait de sordides aveux sur procès verbal. Deux autres suspects sont recherchés dont un certain Abou qui a assouvi tous ses fantasmes sur la victime, sont recherchés.



Ils sont visés pour agression sexuelle, coups et blessures volontaires, atteinte à la dignité humaine et collecte illicite de données.













































