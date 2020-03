As du cambriolage, comment trois gamins, habitant les Parcelles Assainies, sont tombés

Dakarposte a appris que des gamins sont tombés dans la nasse de la police Sénégalaise. En termes clairs, pas moins de trois jeunes ont été mis aux arrêts pour association de malfaiteurs et vol en réunion commis la nuit avec effraction.



Que s'est il passé? Il nous revient qu'il y'a de cela une semaine, les limiers ont reçu de leurs canaux d'informateurs qu'un gang était en train de cambrioler un magasin sis au marché de l’unité 17 des parcelles assainies.



Sans tarder, une équipe d’intervention a été dépêchée sur les lieux. Sur place, après avoir constaté les traces du forfait commis par le ou les malfaiteurs, des investigations ont été menées. Elles ont permis d’interpeller, aux alentours du marché, un suspect avec en sa possession une cisaille et un sac rempli d’articles composés entre autres de 30 paires de chaussures, 49 teeshirts et 22 pantalons.



Interrogé devant cette apparence de flagrance, il a reconnu les faits avant de déclarer qu’il était avec deux autres personnes qui auraient pris la fuite.

Quid de son identité? Dakarposte a appris qu'il se nomme I. Mb. et se dit élève, domicilié à l’unité 12 des parcelles assainies.



Poursuivant l'enquête, les enquêteurs ont réussi à mettre le grappin sur le reste de la bande. Qui est tombée à l’unité 15 des parcelles assainies. Il s'agit de D. D.

, élève, domicilié aux PA unité 17 et M. R. D. également élève, domicilié à l’unité 15 des PA.



"Cuisinés" (entendus), ils sont passés à table; autrement dit, ils ont reconnu les faits . Mieux, ils ont fait des aveux circonstanciés sur leur modus operandi.



En effet, le trio a révélé avoir muri leur entreprise criminelle depuis la matinée du 20 mars 2020. Ils ont d'abord fait le repérage du magasin avant de louer, par la suite, une cisaille avec laquelle ils ont sectionné les cadenas dudit magasin après avoir escaladé le mur du marché.



Aux dernières nouvelles, ils sont tous placés sous mandat de dépôt pour association de malfaiteurs et vol en réunion commis la nuit avec effraction.