Assemblée nationale : Aldiouma SOW dénonce une tentative de « chantage politique »

Le secrétaire général adjoint chargé des élections de Diomaye Président, Aldiouma SOW, est monté au créneau pour dénoncer ce qu’il qualifie de « chantage parlementaire » en préparation au sein de la majorité. Dans une déclaration rendue publique, il estime que cette démarche est vouée à l’échec, car elle reposerait, selon lui, sur « un vol de paternité électorale et législative ».



Pour le responsable politique, cette initiative ne répond à aucun impératif de renforcement démocratique ou institutionnel. Il soutient qu’elle poursuit exclusivement des intérêts particuliers visant à instaurer un rapport de force politique favorable à certains responsables administratifs.





« Cette manœuvre ne vise qu’un unique dessein clanique : instaurer un rapport de force politique pour permettre à une poignée de directeurs généraux carriéristes et déloyaux de s’accrocher à leurs privilèges, tout en continuant à défier l’autorité présidentielle et l’action du Gouvernement », affirme-t-il.



Aldiouma SOW rejette également l’idée selon laquelle cette démarche pourrait contribuer à consolider le rôle de l’Assemblée nationale. À ses yeux, elle ne cherche ni à renforcer les prérogatives du Parlement ni à améliorer le fonctionnement des institutions.



Face à cette situation, il lance un appel aux députés de la majorité parlementaire afin qu’ils prennent clairement leurs distances avec ce qu’il décrit comme un « messianisme politique ». Selon lui, cette dynamique chercherait à instrumentaliser l’Assemblée nationale après avoir échoué à s’imposer au sein du parti Pastef et lors de la mise en place du nouveau gouvernement.



« J’invite à nouveau mes frères et sœurs de notre majorité parlementaire à saisir cette occasion pour se démarquer publiquement de ce messianisme politique qui tente de prendre en otage l’Assemblée nationale, après avoir échoué à s’imposer au sein de notre Parti et lors de la constitution du nouveau gouvernement », a-t-il conclu.













































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