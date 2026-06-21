Révision constitutionnelle : l’Assemblée enclenche la deuxième phase après l’avis de Diomaye

La Conférence des présidents de l’Assemblée nationale (CDP) s’est réunie ce samedi 20 juin 2026 à 9H30, sous la présidence du Président de l’institution. À l’issue de cette réunion, une avancée majeure a été enregistrée dans le processus de révision constitutionnelle, alors que la veille, le Président de l’Assemblée avait fixé un délai butoir au lundi 22 juin pour obtenir un retour de l’Exécutif, faute de quoi il convoquerait le Bureau pour poursuivre la procédure indépendamment de toute réponse.



Ce délai n’aura finalement pas été nécessaire, puisque le Chef de l’État a fait parvenir son avis dans les délais. «Le Président de l’Assemblée nationale (PAN) a informé la CDP de la réception, hier vendredi 19 juin 2026, de l’avis du Président de la République sur la proposition de loi portant révision de la Constitution», indique le communiqué.Cela marque donc le coup d’envoi de la seconde phase du processus législatif, celle de l’adoption, conformément aux règles qui régissent la procédure de révision.



«En conséquence, conformément aux dispositions des articles 103 de la Constitution et 69 de son règlement intérieur, l’Assemblée nationale entame la deuxième phase de la procédure, celle de l’adoption», précise le communiqué.

Désormais, le calendrier des travaux est arrêté et les étapes sont fixées. Un nouveau calendrier a été retenu, fixant les dates des 24 et 29 juin 2026, respectivement pour les travaux en commission et en séance plénière. Ainsi, les députés examineront le texte en commission le mercredi 24 juin, avant de le soumettre au vote de l’ensemble de l’hémicycle lors de la séance plénière prévue le lundi 29 juin. Le Président de l’Assemblée, qui avait réaffirmé sa volonté de voir ce texte examiné avant la clôture de la session ordinaire en cours, semble donc avoir obtenu gain de cause.



















































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