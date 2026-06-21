Atterrissage d'urgence à Dakar : un vol Istanbul-Brésil dérouté

Une décision cruciale en plein vol



C'est aux alentours de 16 heures que l'appareil a touché le sol sénégalais. À son bord, une femme enceinte dont l'état de santé s'est subitement dégradé durant le voyage. Face à la détresse de la passagère et pour ne prendre aucun risque quant à sa vie et celle de son futur enfant, le commandant de bord a immédiatement appliqué le protocole de sécurité en demandant un déroutement vers l'aéroport le plus proche.



Une prise en charge immédiate à Dakar



Dès l'atterrissage, la future maman a été prise en charge par les services d'urgence aéroportuaires. Elle n'a cependant pas continué le voyage seule : sept membres de sa famille, qui voyageaient à ses côtés, ont également débarqué pour rester auprès d'elle à Dakar.



L'avion a ensuite pu reprendre sa route vers le Brésil, tandis que la passagère et ses proches reçoivent l'assistance nécessaire sur place. Pour l'heure, les détails exacts de son état de santé n'ont pas été communiqués, mais la réactivité de l'équipage a permis d'éviter des complications en plein océan Atlantique.











































Igfm