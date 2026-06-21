Propos injurieux envers Ousmane SONKO : Abdoul Aziz DIOP placé sous mandat de dépôt

L’ancien conseiller spécial du président Macky SALL, Abdoul Aziz DIOP, a été placé sous mandat de dépôt ce vendredi après son déferrement devant la Division spéciale de cybersécurité (DSC). Il va ainsi passer sa première nuit à la prison de Rebeuss.



Le procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar a retenu contre lui les chefs d’accusation de discours contraires aux bonnes mœurs et d’injures commises par le biais d’un système informatique.





Abdoul Aziz Diop devrait être jugé en flagrant délit mardi prochain, sauf changement de calendrier judiciaire.



D’après les éléments de l’enquête, le politologue et ingénieur pétrolier et environnementaliste s’est présenté de lui-même à la Division spéciale de cybersécurité après sa convocation, jeudi. Lors de son audition, il aurait reconnu être l’auteur des propos incriminés, sans toutefois exprimer de regrets ni présenter d’excuses, selon des sources proches du dossier. Le parquet a alors ordonné son placement en garde à vue avant son déferrement.



Les propos en question visaient notamment le président de Pastef et actuel président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, ainsi que ses partisans, selon les mêmes sources.



















































Walf