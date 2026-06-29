Assemblée nationale- Karim Xrum Xak et Cie arrêtés

Des tensions ont été enregistrées ce lundi aux abords de l’Assemblée nationale, où se tient la séance consacrée à la révision constitutionnelle.

Selon des informations recueillies sur place, Abdou Karim Guèye, dit “Karim Krum Xax”, ainsi que des membres de la plateforme “Rappel à l’Ordre”, ont été interpellés par les forces de sécurité. Un dispositif policier renforcé encadre actuellement les accès au Parlement, dans un contexte de forte sensibilité politique. Les circonstances exactes des interpellations n’ont pas encore été précisées par les autorités.









































































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