L'activiste Babacar Ba arrêté

Dakarposte a appris que l'activiste Babacar Bâ (compagnon de lutte d'Abdou Karim Guèye, alias « Karim Xrum Xaxx ») a été interpellé par la police au centre-ville de Dakar.



En effet, le président du Forum du justiciable , est au moment où ces lignes sont écrites, entre les mains de la police. Ce juriste et leader de la société civile est depuis ce matin actuellement très actif dans les médias et au sein du mouvement « Aar Sunu République » pour réclamer publiquement le report de la plénière sur la révision constitutionnelle à l'Assemblée nationale.



A travers un communiqué pressant, le Forum du justiciable appelle les députés à sur-seoir à la plénière, avertissant qu’une réforme de la Charte fondamentale ne peut se faire sans un consensus national solide.



Le Forum du justiciable a pris position depuis vendredi en demandant le report pur et simple de la séance plénière prévue ce lundi 29 juin 2026.



Pour cette organisation de défense des droits et de la transparence, la méthode adoptée par les députés de Pastef comporte un risque majeur de rupture de confiance avec les citoyens. Le Forum du justiciable rappelle une règle d’or en matière de Droit constitutionnel : on ne touche pas à la Loi fondamentale de manière uni-latérale. «Les modifications substantielles des dispositions de notre Charte fondamentale ne sauraient être prises sans une concertation élargie et inclusive», avertit fermement l’organisation à travers son président Babacar Ba.



Selon le forum, une révision constitutionnelle dépasse de loin le simple cadre des partis poli-tiques ou des équilibres parlementaires à l’Hémicycle. Parce qu’elle engage l’ensemble du Peuple souverain, elle exige un préambule obligatoire : un dialogue approfondi permettant à toutes les sensibilités politiques, sociales et citoyennes de s’exprimer et de co-construire la réforme.



En demandant respectueuse-ment à l’Assemblée nationale de différer la plénière, le Forum du justiciable offre une porte de sor-tie honorable aux parlementai-res. L’objectif est de substituer la logique du passage en force à celle d’un «débat national apaisé». L’organisation insiste sur le fait qu’un consensus soli-de est le seul moyen de garantir la légitimité des réformes à long terme et de consolider la confiance des Sénégalais envers leurs institutions.















































avec Le Quotidien