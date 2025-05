Assemblée nationale : Moustapha Diop et Ndeye Saly Diop perdent leur immunité parlementaire

L’immunité parlementaire de Moustapha Diop, député à l’Assemblée nationale, a été officiellement levée. Sur les 165 parlementaires, 98 ont voté pour, 4 contre et 1 s’est abstenu. Dans la même dynamique, celle de l’ancienne ministre et députée Ndeye Saly Diop a également été levée à une majorité écrasante : 118 voix pour et 14 contre.



Ces décisions s’inscrivent dans le cadre de l’affaire du Fonds Force-Covid-19, dossier lié à la gestion présumée irrégulière des fonds d’urgence mobilisés durant la pandémie. L’Assemblée nationale poursuit ainsi son processus de mise en accusation d'anciens dignitaires impliqués dans cette affaire.



"La prochaine étape aura lieu le 8 mai 2025 à 10h, date à laquelle l’Assemblée se réunira de nouveau pour examiner les propositions de mise en accusation devant la Haute Cour de Justice des anciens ministres suivants : Moustapha Diop, Amadou Mansour Faye, Aïssatou Sophie Gladima, Ismaïla Madior Fall et Ndeye Saly Diop",a précisé El hadji Malick Ndiaye ,président de l'assemblée nationale









































Igfm