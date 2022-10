Assemblée nationale : le député Ckeikh Thioro Mbacké à la rescousse des Sénégalais résidents aux philippines

Député à l’Assemblée nationale, Cheikh Thioro Mbacké a écrit au ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Mme Aisssata Tall Sall afin qu’elle intercède auprès des autorités Philippines pour soulager des compatriotes résidents dans ce pays asiatique et, qui sont confrontés à nombreuses difficultés. Dans une lettre adressée à Mme le ministre, l’honorable députe écrit « vous n’êtes pas sans savoir que le consul n’a pas d’ambassade dans ce pays d’Asie. Et avec la pandémie de la covid-19, beaucoup ont perdu leur travail ou même n’ont pas pu renouveler leurs papiers à cause des restrictions ».



A cet effet ajoute-t-il « vos services qui officient en Malaisie ont essayé de joindre ces sénégalais résidants aux Philippines afin de renouveler leurs papiers (passeport) ». Malheureusement, regrette le député « ils n’ont pas pu pour des raisons de timing et financières, car le pays leur a demandé d’être en quarantaine ». A ce titre le député Cheikh Thioro qui agit dans le cadre de sa mission d’assistance aux Sénégalais de l’intérieur comme de l’extérieur demande au ministre Aissata Tall Sall de prendre en charge ces Sénégalais de l’extérieur qui selon lui demandent qu’avoir leurs papiers et pouvoir travailler et retrouver leurs familles, rapporte SudQuotidien.





































leral