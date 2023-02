Attaque mortelle contre des Casques bleus Sénégalais- L'identité du trio de soldats décédé enfin connu !

Sch Eugène Idrissa B. MINGOU (1993), Caporal Ousseynou DIALLO ( 2015) et le soldat de première classe Pierre Tama BOUBANE sont, malheureusement, tombés les armes à la main.



À travers les réseaux sociaux entre autres, le Sénégal -au premier chef le Président Macky Sall- a rendu des hommages solennels à ses soldats tombés au Mali.



Il revient à dakarposte que des cérémonies d'hommage son spontanément organisées dans plusieurs garnisons sous nos cieux et au Mali aux fins de saluer la mémoire de ces braves soldats tombés sur le champ d'honneur.



Union de prières pour nos vaillants soldats !



Toute la rédaction de dakarposte compatit, salue la bravoure de nos "Jambaars", souhaite prompt rétablissement aux blessés et présente ses condoléances émues à l’endroit des familles affectées.





Pour rappel, une attaque à l’engin explosif improvisé perpétrée mardi contre une patrouille de soldats sénégalais de la Mission multidimensionnelle des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali (Minusma) a fait 3 morts et 5 blessés, tous des casques bleus Sénégalais.





Paix à leurs âmes !





