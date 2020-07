Attaques contre Boun Abdallah : Le Colonel Malik CISSÉ “fusille” Abdoulaye Khouma

Répliques du Colonel Malick Cissé à Abdoulaye Khouma



Je pense qu’il faut étouffer le penchant à l’injure et des diatribes avec le plus grand de soins que d’éteindre un incendie. Parole de pompier. Il me semble que des gens aient le réflexe spontané d’insulter ou de mépriser ceux qui ne partagent pas leur opinion ou qui qui menacent leur intérêt du moment.



Le vaillant et fidèle Ministre d’Etat Mouhamad Boun Abdallah Dionne, travailleur infatigable doublé d’un sens élevé du devoir républicain a été attaqué par un inconnu du bataillon qui s’appellerait Abdoulaye Khouma, dont les propos dénotent sa mission de porte plume, mais alors que chacun est libre de penser et de s’interroger sur la vie politique de notre pays , ce quidam a choisi l’invective et les injures contre un homme que l’ensemble des sénégalais de bonne volonté adulent. Pour ma part, je préfère le discernement pour faire la lumière sur certains intérêts égoïstes et divergents.





Le Ministre d’Etat Secrétaire Général de la Présidence à toute l’estime de son Excellence Macky SALL. Les invectives et les diatribes de Abdoulaye Khouma ne peuvent pas prospérer, elles sont emportées et dissoutes en haute mer par les vagues de la raison et de la vérité des faits. J’ai connu l’homme Dionne dans son parcours de scientifique dans les différents gouvernements du Sénégal et dans les services des Nations unis.



J’ai côtoyé aussi l’homme à l’ambassade du Sénégal à Paris, voyagé avec lui jusqu’à Orléans. Il était venu présider et magnifier la verte Casamance en France , oui , Mouhamad Dionne est un homme de bien, un fidèle serviteur du Pdt M SALL, qui n’a d’autres ambitions que la réussite de son mentor.

Non sieur khouma, oui sieur khouma en minuscule,vous ne méritez pas d’être appelé Monsieur Khouma, non sieur Khouma vous avez accepté d’être un porte parole, un commis de personnes politiques tapis dans l’ombre, je sais.



En effet , Le Ministre d’Etat Dionne est un gestionnaire de la politique de son Parti l’APR dans toute l’étendue du territoire et dans Diaspora, Mr Dionne a de tout temps mener une politique de rassemblement, sans tendance au seul bénéfice du Sénégal, le Département de Gossas son fief politique naturel et de naissance le vénère, le Sine c’est le Saloum mais le Sieur Khouma s’est trompé encore du rôle politique géographique de Mr Dionne qui est responsable du Département de Gossas de son Parti. Tantôt Khouma parle de base politique au Saloum tantôt de syndicat.



Je pense que ce Khouma ne connaît pas du tout l’organisation de l’APR, ce qui confirme son rôle de commis , mais il s’y est mal pris. C’est pourquoi, la fermeture d’esprit du sieur abdoulaye khouma nous dicte de bien faire attention à certains opinions mal fondés dont la causalité n’est rien d’autre que de la jalousie. Sieur Khouma tu es le mal et Dionne le Bien. Garde à vous.



Colonel MALICK CISSÉ Pdt Sunu Psds