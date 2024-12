"Attentat" en Allemagne: "Saoudien", "loup solitaire", qui est le conducteur qui a percuté la foule d'un marché de Noël?

Une voiture a percuté la foule rassemblée sur le marché de Noël de Magdebourg, en Allemagne, ce vendredi 20 décembre.



Une personne est morte et 68 sont blessées, indique la mairie de Magdebourg à l'AFP. Les autorités régionales suspectent "un attentat".

Un Saoudien d'une cinquantaine d'années



Le suspect a été interpellé et placé en garde à vue, selon la police allemande. D'après les informations de Welt et Bild, il s’agit d’un homme âgé d'une cinquantaine d'années et originaire d’Arabie Saoudite. Le média Bild précise qu'il travaillait comme médecin à la clinique de Magdebourg et n'était pas connu des autorités allemandes comme islamiste.







"Un loup solitaire"



Selon Welt, le suspect a loué une voiture, une BMW, avant le crime et l'a ensuite conduite au marché de Noël. La voiture a foncé sur la foule "sur au moins 400 mètres à travers le marché de Noël" de Magdebourg, a indiqué un porte-parole de la police locale.







Un bagage a également été retrouvé sur le siège passager. Les autorités locales ne savent pas encore s’il pourrait y avoir un engin explosif à l’intérieur. Celui-ci a vraisemblablement agi seul, "un loup solitaire", selon les premières déclarations de Reiner Haseloff, le ministre-président de la région.